04 Haziran 2022, Cumartesi
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Servet değerinde! Arı sütünün kilosu 15 bin TL
Arı sütünün faydaları say say bitmezken fiyatı da dudak uçuklatıyor. İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan ve vücuttaki ölü hücreleri canlandırdığı düşünülen servet değerindeki 'arı sütü'nün gramı 15, kilosu ise 15 bin TL'den satılıyor.