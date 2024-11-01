Serseri kurşun genci canından etti!

19 yaşındaki Muhammed Mutluay, halı saha maçından evine dönerken vuruldu. Genci canından eden kurşun, bir aracın içinden, iddiaya göre bir başkası hedef alınarak ateşlenmişti. Ama Mutluay’a isabet etti.

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