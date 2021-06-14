Serkan'ın öldürüldüğü 'yan bakma' kavgası kamerada! İşte dehşet anları

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tabanca ile vurularak öldürülen Serkan Söker'in (19), katil zanlısı Fırat Bektaş (19), polisin 150 saat güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle yakalandı. Bektaş'ın, Söker ile aralarında 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktığını ve olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.