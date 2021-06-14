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Serkan'ın öldürüldüğü 'yan bakma' kavgası kamerada! İşte dehşet anları

İHA
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Giriş: 14.06.2021 16:41
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tabanca ile vurularak öldürülen Serkan Söker'in (19), katil zanlısı Fırat Bektaş (19), polisin 150 saat güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle yakalandı. Bektaş'ın, Söker ile aralarında 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktığını ve olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.
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