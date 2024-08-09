Serinlemek için girdiler canlarından oldular! 5 kişi öldü

Sıcak havalardan bunalanlar serinlemek için baraj ve göletlere girerek serinlemek istiyor ancak bu durum çoğu kez facia ile sonlanıyor. Buna örnek bir olay da Muş'ta yaşandı. Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden acı haber geldi.

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