Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı: 70 bin liralık eşya ele geçirildi

Samsun'da son haftalarda art arda yaşanan evden hırsızlık olaylarına karışan şüpheli, önce hırsızlık için keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya, sonrasında ise polise yakalandı.

