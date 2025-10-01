01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı: 70 bin liralık eşya ele geçirildi
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı: 70 bin liralık eşya ele geçirildi

Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı: 70 bin liralık eşya ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 15:40
Samsun'da son haftalarda art arda yaşanan evden hırsızlık olaylarına karışan şüpheli, önce hırsızlık için keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya, sonrasında ise polise yakalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı: 70 bin liralık eşya ele geçirildi
Yaya geçidinde canından oldu!
Yaya geçidinde canından oldu!
Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti!
Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!
Megakentin en büyük barajı alarm veriyor
Megakentin en büyük barajı alarm veriyor
67 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
67 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İmamı av tüfeğiyle vuran zanlının serbest kalmasına tepki
İmamı av tüfeğiyle vuran zanlının serbest kalmasına tepki
Büyükşehir’den Dünya Yaşlılar Günü’ne özel açılış
Büyükşehir’den Dünya Yaşlılar Günü’ne özel açılış
Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp!
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp!
Eşini öldürmek için pusu kurmuştu!
Eşini öldürmek için pusu kurmuştu!
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı!
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı!
Eşini öldürmek için pusu kurmuştu!
Eşini öldürmek için pusu kurmuştu!
Daha Fazla Video Göster