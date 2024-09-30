Serhat Akın’a silahlı saldırıda 6 şüpheliye tutuklama talebi

Eski milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırı olayına karışan şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan 250 bin TL karşılığında saldırı talimatını verdiği iddia edilen Hasan Ş.'nin Gürcistan'da yaşadığı ve 'kasten öldürme' suçu da dahil 10 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.