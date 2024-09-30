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Serhat Akın’a saldırı talimatı Gürcistan’dan

Serhat Akın’a saldırı talimatı Gürcistan’dan

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 09:43
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Serhat Akın Beykoz'da katıldığı program çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. Ayağından yaralanan Akın'ın hastanede tedavisi devam ediyor. Gözaltına alınan 5 kişi ifadelerinde neler söyledi? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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