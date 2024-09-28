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Serhat Akın’a saldıran zanlıların fotoğrafları çıktı!

Serhat Akın’a saldıran zanlıların fotoğrafları çıktı!

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 16:16
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın Beykoz'da katıldığı program çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya zanlıların kimliklerinin belirlendiğini açıklarken yardım yataktık eden 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
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Serhat Akın’a saldıran zanlıların fotoğrafları çıktı!
Serhat Akın’a saldıran zanlıların fotoğrafları çıktı!
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