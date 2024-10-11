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Serhat Akın’a düzenlenen saldırıda istenen ceza belli oldu!

Serhat Akın’a düzenlenen saldırıda istenen ceza belli oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 01:14
Beykoz’da, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’a silahlı saldırı düzenlenmesi olayına ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede 7 şüpheli hakkında 20 yıl hapis cezası istendi.
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