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Serenay'ın kabusu konuştu Allah katında eşiz

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Giriş: 02.02.2022 14:01
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aracı, geçen haftalarda evine doğru giderken T.D. adlı şahıs tarafından tekmelenmişti. Olayın ardından güzel oyuncu büyük bir travma yaşadı. Son olarak, gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemece ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde denetim altına alınan saldırganın, ifadesinde, "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim" dediği ortaya çıktı.
Serenay’ın kabusu konuştu Allah katında eşiz
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