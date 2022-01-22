22 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Serenay Sarıkaya adım adım takip edilip saldırıya uğradı!

Serenay Sarıkaya adım adım takip edilip saldırıya uğradı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2022 10:08
Serenay Sarıkaya, dün gece hayatının belki de en korku dolu anlarından birini yaşadı. Provadan dönen güzel oyuncu evine girerken saldırıya uğradı. Adım adım takip edilen Serenay Sarıkaya, durumu sevgilisine haber edince Umut Evirgen soluğu Etiler'de aldı.
Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı!
Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı!
Kan donduran olay! Buzluktan 2 ceset çıktı
Kan donduran olay! Buzluktan 2 ceset çıktı
THY 49 uçuşu iptal etti
THY 49 uçuşu iptal etti
Hangi bölge kar yağışı var?
Hangi bölge kar yağışı var?
Afrikalı öğrenciler karla tanıştı
Afrikalı öğrenciler karla tanıştı
İstanbul kar altında!
İstanbul kar altında!
Valilikten açız diye bağıran kadın ile ilgili açıklama
Valilikten "açız" diye bağıran kadın ile ilgili açıklama
Erkekler en çok hangi yaşlarında romantik olur?
Erkekler en çok hangi yaşlarında romantik olur?
Kim Milyoner Olmak İster’de Avrupa’nın kirli tarihini ortaya çıkaran soru!
Kim Milyoner Olmak İster'de Avrupa'nın kirli tarihini ortaya çıkaran soru!
Belediye otobüsünde zamanla yarış!
Belediye otobüsünde zamanla yarış!
THY 49 uçuşu iptal etti
THY 49 uçuşu iptal etti
İstanbul’da yoğun kar yağışı! A Haber muhabirleri sahadan son durumu aktardı
İstanbul'da yoğun kar yağışı! A Haber muhabirleri sahadan son durumu aktardı
Daha Fazla Video Göster