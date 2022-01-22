Serenay Sarıkaya adım adım takip edilip saldırıya uğradı!

Serenay Sarıkaya, dün gece hayatının belki de en korku dolu anlarından birini yaşadı. Provadan dönen güzel oyuncu evine girerken saldırıya uğradı. Adım adım takip edilen Serenay Sarıkaya, durumu sevgilisine haber edince Umut Evirgen soluğu Etiler'de aldı.