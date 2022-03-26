26 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Serdar Ortaç'ın zor anları! Pantolonundaki ıslaklık şoke etti

Serdar Ortaç'ın zor anları! Pantolonundaki ıslaklık şoke etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2022 18:14
Güncelleme:26.03.2022 18:15
Dün gece Etiler'de sahne alan Serdar Ortaç, konser sonrası kameralara takıldı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcının pantolonundaki ıslaklık dikkat çekti. Serdar Ortaç'ın aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdığı görüldü.
Serdar Ortaç’ın zor anları!
Serdar Ortaç'ın zor anları!
Büyükada’da tarihi otelde yangın!
Büyükada’da tarihi otelde yangın!
Kocasına kaldırım taş fırlattı
Kocasına kaldırım taş fırlattı
Heyelan felaketi kamerada
Heyelan felaketi kamerada
Heyelanda evi yıkıldı:60 senelik emeğim gitti”
Heyelanda evi yıkıldı:"60 senelik emeğim gitti”
Araştırma yapıldı! 4saat tehlikesi
Araştırma yapıldı! 4saat tehlikesi
Soğuk hava Megakenti terk ediyor mu?
Soğuk hava Megakenti terk ediyor mu?
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
30 kaçak göçmen yakalandı
30 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul’da 25 yunus kıyıya vurdu
İstanbul'da 25 yunus kıyıya vurdu
Marmaray’da maske kavgası!
Marmaray'da maske kavgası!
Arnavutköy’de göçmen operasyonu!
Arnavutköy'de göçmen operasyonu!
Daha Fazla Video Göster