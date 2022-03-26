26 Mart 2022, Cumartesi
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Serdar Ortaç'ın zor anları! Pantolonundaki ıslaklık şoke etti
Dün gece Etiler'de sahne alan Serdar Ortaç, konser sonrası kameralara takıldı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcının pantolonundaki ıslaklık dikkat çekti. Serdar Ortaç'ın aşırı sıvı tüketmesinden dolayı altına kaçırdığı görüldü.