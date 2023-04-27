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Videolar Yaşam Videoları Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Kapıya dayandı gün gün grafik güncellendi! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 4 bölgede...

Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Kapıya dayandı gün gün grafik güncellendi! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 4 bölgede...

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Giriş: 27.04.2023 09:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Güneşli havaların görüldüğü şu günlerde yaz sıcakları beklenirken sağanaklar kapıya dayandı. Gün gün grafik güncellendi. Oraj nedeniyle sıcaklıkların düşeceği belirtilirken İstanbul'da sıcaklıklarında 12 derece düşmesi bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu raporu...
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