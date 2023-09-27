Şemsiyeleri hazırlayın sağanak yağış geliyor! Günlerce sürecek! Meteoroloji'den son dakika uyarısı...

Artık kış ayının yavaş yavaş gelmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporlarında çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken vatandaşlar olası olumsuz durumlara karşı uyarıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...