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Semanur cinayete kurban mı gitti? İntihar mı etti? Düştü mü? 43. katta neler yaşandı?

Semanur cinayete kurban mı gitti? İntihar mı etti? Düştü mü? 43. katta neler yaşandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 09:40
Ankara Çankaya'daki bir gökdelenin 43. katından düşerek hayatını kaybeden Semanur Arslan'ın ölümü şüphelere neden oldu. Cinayetteki sır perdesini kaldırmak isteyen polis ekipleri son olarak Semanur'un cep telefonunu incelemeye aldı. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal ve A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
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