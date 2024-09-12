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Selin vurduğu Menderes’te temizlik çalışmaları

Selin vurduğu Menderes’te temizlik çalışmaları

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 10:06
İzmir'de dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. Seraları su bastı yollarda çökme oldu. Bölgede temizlik çalışmaları devam ediyor. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er  aktardı.
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