Selin vurduğu Menderes’te temizlik çalışmaları

İzmir'de dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. Seraları su bastı yollarda çökme oldu. Bölgede temizlik çalışmaları devam ediyor. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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