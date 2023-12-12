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Selin vurduğı Dereli baştan inşa edildi

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Giriş: 12.12.2023 16:43
2020'de yaşanan sel felaketinin ardından nüfusu azalan Giresun'un Dereli ilçesinde nüfus yapılan yatırımla birlikte 3 binlerden 10 binlere yükseldi. Detaylar A Haber muhabiri Selman Kutlu ve konuğu aktardı.
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