Selin izi siliniyor

Şanlıurfa'daki sel felaketinde, Abide Kavşağı'ndaki arama çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Kentte ölenlerin sayısı 15'e ulaşırken, 60 kişi de yaralandı. Kentteki hasar da sel suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Şanlıurfa'dan son durumu aktardı.

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