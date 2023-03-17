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Selin izi siliniyor

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 11:00
Şanlıurfa'daki sel felaketinde, Abide Kavşağı'ndaki arama çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Kentte ölenlerin sayısı 15'e ulaşırken, 60 kişi de yaralandı. Kentteki hasar da sel suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan Şanlıurfa'dan son durumu aktardı.
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