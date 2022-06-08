08 Haziran 2022, Çarşamba
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Selin ardından Ankara'da son durum! Ankara'da sel riski sürüyor mu?
Ankara'da aniden bastıran sağanak kenti felç etti. Yollardaki rögar ve mazgallar yeteri kadar temizlenmeyince, cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar ve dükkanlar su altında kaldı. Sürücüler araçlarının üstüne çıkıp kurtarılmayı bekledi. Keçiören'de istinat duvarı park halindeki arabaların üstüne çöktü. Ankara'daki son durumu A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 36 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.