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Selfie uğruna canından oluyordu! 15 yaşındaki lise öğrencisi vagon üzerinde akıma kapıldı

DHA
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Giriş: 18.05.2023 14:16
Korkunç olay geçen gün Kırıkkale'de meydana geldi. Lise öğrencisi 15 yaşındaki Muhammed Ali Altundal, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine tren garında selfie yapmak için çıktığı yük vagonunun üzerinde akıma kapılıp, ağır yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, Altundal hastanede yaşam savaşı veriyor.
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