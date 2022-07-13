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Selfie çekerken Vezüv Yanardağı’na düştü! Arkadaşları şoke oldu... Operasyon sürpriz bir sonla bitti

A Haber
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Giriş: 13.07.2022 12:49
İtalya'da sıra dışı bir olay yaşandı. Amerikalı bir turist, selfie çekerken telefonu elinden kaydı. Yakalamak için hamle yapınca dünyanın en tehlikeli volkanlarından biri olan Vezüv Yanardağı'na düştü. Ekipler hemen operasyon başlattı. Operasyonun sonu şaşırtıcı bitti.
Selfie çekerken yanardağa düştü! Arkadaşları... SELFİE ÇEKERKEN YANARDAĞA DÜŞTÜ! ARKADAŞLARI...

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