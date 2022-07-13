13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Selfie çekerken Vezüv Yanardağı’na düştü! Arkadaşları şoke oldu... Operasyon sürpriz bir sonla bitti
İtalya'da sıra dışı bir olay yaşandı. Amerikalı bir turist, selfie çekerken telefonu elinden kaydı. Yakalamak için hamle yapınca dünyanın en tehlikeli volkanlarından biri olan Vezüv Yanardağı'na düştü. Ekipler hemen operasyon başlattı. Operasyonun sonu şaşırtıcı bitti.