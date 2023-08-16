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Selfie çekerken denize düştü aylardır haber yok! Gizemi çözülemeyen olayda aile isyan etti! Gaziosmanpaşa'dan gelen sinyal...

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Giriş: 16.08.2023 12:21
5 Şubat 2023 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer'de özçekim (selfie) yaparken denişe düşerek kaybolduğu iddia edilen Recep Solmaz'dan aylardır haber alınamıyor. Sahil Güvenlik ile Deniz Polisi ekipleri günler süren çalışmalar sonucunda Solmaz'ın izine rastlayamazken Recep Solmaz'ın amcası Şükrü Solmaz olay hakkındaki şüphelerini anlattı. Solmaz yaptığı açıklamada ""Saat 21.30 gibi telefonuyla birlikte denize düştüğü söyleniyor ancak savcılık saat 00.45'te Gaziosmanpaşa'dan sinyal alındığını tespit etti." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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