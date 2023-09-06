06 Eylül 2023, Çarşamba
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Selden etkilenen Halkalı'da kurtarma operasyonu! 68 kişi sığındakları kafe çatısından böyle tahliye edildi
Küçükçekmece'de, Halkalı Gümrüğü'nün içinde bulunan bir kafede sel suları nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 68 kişi, kurtarma operasyonuyla botlara bindirilerek kurtarıldı.