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Selden etkilenen Halkalı'da kurtarma operasyonu! 68 kişi sığındakları kafe çatısından böyle tahliye edildi

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Giriş: 06.09.2023 09:13
Küçükçekmece'de, Halkalı Gümrüğü'nün içinde bulunan bir kafede sel suları nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 68 kişi, kurtarma operasyonuyla botlara bindirilerek kurtarıldı.
Selden etkilenen Halkalı’da kurtarma operasyonu!
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