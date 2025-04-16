16 Nisan 2025, Çarşamba
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Selalı mesaj ortalığı karıştırdı! Husumetli oldukları şahsın öldü diye selasını verdirdiler
Konya'da aynı mahallede oturan kişilerin, aralarında husumet bulunan komşunun selasını verdirmesi ortalığı karıştırdı. Ölmeden kendi selasının okunduğunu öğrenince şaşkına dönen 28 yaşındaki Uğur Şan, "Ben öldüm diye yakınlarım eve geldi. ‘Ben ölmedim' diye dışarı çıkınca herkes hortlak görmüş gibi geriye kaçtı" dedi.