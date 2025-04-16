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Selalı mesaj ortalığı karıştırdı! Husumetli oldukları şahsın öldü diye selasını verdirdiler

Selalı mesaj ortalığı karıştırdı! Husumetli oldukları şahsın öldü diye selasını verdirdiler

ahaber.com.tr - Özel Haber
İHA
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Giriş: 16.04.2025 16:38
Konya'da aynı mahallede oturan kişilerin, aralarında husumet bulunan komşunun selasını verdirmesi ortalığı karıştırdı. Ölmeden kendi selasının okunduğunu öğrenince şaşkına dönen 28 yaşındaki Uğur Şan, "Ben öldüm diye yakınlarım eve geldi. ‘Ben ölmedim' diye dışarı çıkınca herkes hortlak görmüş gibi geriye kaçtı" dedi.
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Selalı mesaj ortalığı karıştırdı! Husumetli oldukları şahsın öldü diye selasını verdirdiler
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