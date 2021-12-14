14 Aralık 2021, Salı
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Şelalenin dibine dalan dalgıcın kamerasına yansıyanlar hayrete düşürdü! Şelalenin dibinde yok yok
Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Şelale dibine dalan genç adam gözlerine inanamadı. Karşılaştığı sürprizle şaşkına döndü.