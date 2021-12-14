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Şelalenin dibine dalan dalgıcın kamerasına yansıyanlar hayrete düşürdü! Şelalenin dibinde yok yok

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Giriş: 14.12.2021 12:35
Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Şelale dibine dalan genç adam gözlerine inanamadı. Karşılaştığı sürprizle şaşkına döndü.
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