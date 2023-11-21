21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sel ve fırtınanın ardından Şile! İstanbul'da selin vurduğu Şile'de yaralar sarılıyor

Sel ve fırtınanın ardından Şile! İstanbul'da selin vurduğu Şile'de yaralar sarılıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2023 15:50
Son dakika haberleri… İstanbul'da sel ve fırtınanın vurduğu Şile'de yaralar sarılıyor. Çalışmalardaki son durumu A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz Ereğlisi’nde yaralar sarılıyor
Karadeniz Ereğlisi'nde yaralar sarılıyor
Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan’ın anılıyor
Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan'ın anılıyor
Yavru köpeğin sırtından çıkanlar dehşete düşürdü
Yavru köpeğin sırtından çıkanlar dehşete düşürdü
Sel ve fırtınanın ardından Şile
Sel ve fırtınanın ardından Şile
Gemilerdeki sistemler hayat kurtarıyor
Gemilerdeki sistemler hayat kurtarıyor
Tedaviyi beğenmedi ortalığı birbirine kattı
Tedaviyi beğenmedi ortalığı birbirine kattı
Beyoğlu’nda hareketli dakikalar kamerada
Beyoğlu’nda hareketli dakikalar kamerada
Evli olduğu ortaya çıktı!
Evli olduğu ortaya çıktı!
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Lapa lapa kar kapıda!
Lapa lapa kar kapıda!
Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı
Uğur Pektaş'ın eski halinden eser kalmadı
Eski koca dehşeti: Ensesinden vurdu!
Eski koca dehşeti: Ensesinden vurdu!
Daha Fazla Video Göster