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Sel suları karayolunu yuttu

DHA
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Giriş: 15.03.2023 13:51
Şanlıurfa'da yaşanan sel sonrası Hilvan-Bozova yolu ördek köyü noktasında sel suları karayolunu yuttu.
Sel suları karayolunu yuttu
Sel suları karayolunu yuttu
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