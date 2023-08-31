Sel suları çekilince fark edildi! 300 yıllık ağacın köklerinde saklı: Tam 2 ton ağırlığında

Bartın'da etkili olan sağanak yağışın ardından dere yatağında yaşanan taşkın sonrası dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sel nedeniyle Ulus ilçesindeki 300 yıllık çınar ağacının köklerinin ortaya çıkması yıllardır saklı olan gerçeği de ortaya çıkardı.