11 Temmuz 2023, Salı
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Sel sonrası Zonguldak’ta! Metrekareye 232 kilogram yağış düştü
Son dakika haberleri… Sel felaketinin yaşandığı Zonguldak'ta hasar tespit çalışmalarına başlandı. Metrekareye 232 kilogram yağış düştüğü kentte selde mahsur kalan 138 kişi tahliye edildi. Kentte selin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor. Son durumu A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.