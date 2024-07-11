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Sel sonrası geçidi su kapladı! Hangi bölgelerde risk yüksek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 09:36
Sel nedeniyle Van - Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere geçidini su kapladı. Bölgede onlarca araç mahsur kaldı.
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