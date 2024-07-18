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Sel Oltu'da hasara neden oldu! Taşkının zarar verdiği bölgede hasar tespit çalışması yapılıyor

Sel Oltu'da hasara neden oldu! Taşkının zarar verdiği bölgede hasar tespit çalışması yapılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 18:10
Erzurum'un Oltu ilçesinin kırsal Ayvalı Mahallesi'nde sağanağın neden olduğu selde okul binası, sağlık ocağı ve 10 ev hasar gördü, 10 araç sürüklendi. Dereden taşan yağmur suları, mahalle okul lojmanını da bastı. Öğretmen Hüseyin Keskin ve ailesi, lojmanın üst katına çıkıp kurtuldu. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan olay yerinden aktardı.
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