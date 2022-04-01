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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta kar sularının erimesiyle Ezine çayı taştı

İHA
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Giriş: 01.04.2022 09:14
11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde kar sularının erimesiyle Ezine Çayı ve Zarbana Çayı taştı. Ezine ve Zarbana Çayı üzerinde kurulan geçici köprüler trafiğe kapatıldı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbirler arttırıldı.
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