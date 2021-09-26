Sel felaketinin ardından evi balçıkla kaplandı! Engelli çiftin imdadına emniyet yetişti

Kastamonu'da 46 gün önce gerçekleşen sel felaketinde evi sular altında kalan ve balçıkla kaplanan engelli vatandaş Celal Aksoy, başından geçenleri anlattı. Engelli eşi ile beraber mahsur kaldığı balkondan emniyet güçlerinin merdiven uzatmasıyla kurtulan Celal Aksoy, "O esnadaki korku anlatılmaz, o korku anlatmakla bitmez" dedi.

11 Ağustos tarihinde Kastamonu'da Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi, can kayıplarının yanında çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine yol açtı.

Sel afetinin meydana geldiği Abana ilçesinde selin geldiği esnada evdeki bedensel engelli Celal Aksoy, eşi ile beraber balkonda mahsur kaldı. Balkondaki feryatlar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, balkona sarkıttıkları merdiven yardımıyla engelli çifti mahsur kaldıkları yerden kurtardı.



"ORADAN ÇIKIŞIMIZ YOK"

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Celal Aksoy, "O gün rahmet yağmaya başladı. Belki sel basar düşüncesiyle eve çıktım. Eve çıktığımda küçük bir su birikintisi geldiğini gördüm. Suyu dışarıya tahliye ettim, kapının önüne halıları koydum. Kötü halılar vardı, kapının altından su girmesin diye onları serdim. İçeriye girdim ve bir anda harıltı koptu. Dışarıya çıkıp baktığımda kapının altından su aktığını gördüm. 'Kaçayım, evden çıkayım' dedim ama o esnada yukarıdan doğru harıl harıl heyelan geldi. Evin önü zaten dolmuş, oradan çıkışımız da yok. Evin içini su basınca balkona çıktım. Balkondan 'Kimse yok mu?' diye bağırdım. O esnada hocamız camideymiş. 'Ben polisi arıyorum' dedi. Polisler geldi ve balkondan merdivenle beni ve eşimi indirdiler. Biraz bekledik, ondan sonra da bizleri yurda yerleştirdiler. Yurtta yaşıyoruz, evim balçık içerisinde. Eşyalarım olduğu gibi selde gitti. Yapacak bir şeyimiz yok, Allah sonumuzu iyi yapsın" dedi.



POLİS İMDATLARINA YETİŞTİ

Sel geldiğinde balkonda mahsur kaldıklarını söyleyen Aksoy, "Polisler merdiven uzattı. Bende merdiveni demir korkuluklara bağladım, merdiven biraz kısa kaldı. Altına masa koydular ve tuttular. Masanın üzerine 4 tane polis çıkıp merdiveni tuttular. Eşimle birlikte beni balkondan indirdiler" diye konuştu.



"O KORKU ANLATMAKLA BİTMEZ"

Yaşadığı korkuyu anlatmanın mümkün olmadığını belirten Celal Aksoy, "O esnadaki korku anlatılmaz, o korku anlatmakla bitmez. Bağrışımı çarşının içerisinden duymuşlar. Evimize giremiyoruz, içerisi balçıkla kaplı. Eşyalarımız da olduğu gibi gitti. Çamaşır makinem vardı, buzdolabım, fırınım, derin dondurucum vardı. 2 bin 500 liraya derin dondurucu almıştım, daha ilk taksitini ödedim. Eşimle benim bin 400 lira maaşımız var. Tuvalette bekçilik yapıyorum, buradan da biraz takviye almasak geçinmemiz mümkün değil. Eşim trafik kazası geçirdi, bu yüzden engelli. Ben ise doğuştan engelliyim. Yürümekte çok güçlük çekiyorum" şeklinde konuştu.



"KOKUDAN İÇERİYE GİRİLMİYOR"

Arkadaşının eve çıkıp baktığını ve içeride 30 santimetre balçık olduğunu söylediğini ifade eden Celal Aksoy, şöyle konuştu:

"Ben eve çıkamadım, arkadaşım çıkıp baktı. Onun anlatmasına göre 30 santimetre civarında balçık olduğunu söyledi. Dolapların kapısı açılmıyor, içerisine kokudan da girilmiyor. Dolapta da yiyecek vardı, elektrikler olmadığı için onlar da bozuldu. Kokmuş olabilir. Arkadaşım, 'Kokudan içeriye girilmiyor' demişti."