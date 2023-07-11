11 Temmuz 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sel felaketinin ardından Bartın! Su baskını ve taşkının ardından hasar tespiti yapılıyor
Bartın’da sel felaketi sonrası temizleme çalışmaları devam ederken hasar tespit işlemleri de sürüyor. Evlerin alt katlarında ve iş yerlerinin depolarında temizle çalışmaları kesintisiz sürüyor. Bölgede 4 bine yakın personel görevlendirildi. Komando ve jandarma birlikleri hem çalışmalara destek veriyor hem de gerekli tedbirleri alıyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan son durumu canlı yayında anlattı.