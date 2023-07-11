Sel felaketinin ardından Bartın! Su baskını ve taşkının ardından hasar tespiti yapılıyor

Bartın’da sel felaketi sonrası temizleme çalışmaları devam ederken hasar tespit işlemleri de sürüyor. Evlerin alt katlarında ve iş yerlerinin depolarında temizle çalışmaları kesintisiz sürüyor. Bölgede 4 bine yakın personel görevlendirildi. Komando ve jandarma birlikleri hem çalışmalara destek veriyor hem de gerekli tedbirleri alıyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan son durumu canlı yayında anlattı.

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