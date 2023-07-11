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Sel felaketinin ardından Bartın! Su baskını ve taşkının ardından hasar tespiti yapılıyor

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 12:50
Bartın’da sel felaketi sonrası temizleme çalışmaları devam ederken hasar tespit işlemleri de sürüyor. Evlerin alt katlarında ve iş yerlerinin depolarında temizle çalışmaları kesintisiz sürüyor. Bölgede 4 bine yakın personel görevlendirildi. Komando ve jandarma birlikleri hem çalışmalara destek veriyor hem de gerekli tedbirleri alıyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan son durumu canlı yayında anlattı.
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