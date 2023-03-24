Sel felaketinde kaybolan TIR şoförü bulundu

Son dakika haberi... Şanlıurfa'daki sel felaketinde kaybolan ve 10 gündür çok sayıda ekip tarafından aranan TIR şoförü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı.

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