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Sel felaketinde kaybolan TIR şoförü bulundu

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Giriş: 24.03.2023 13:49
Son dakika haberi... Şanlıurfa'daki sel felaketinde kaybolan ve 10 gündür çok sayıda ekip tarafından aranan TIR şoförü Emin Ergün'ün cansız bedenine ulaşıldı.
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