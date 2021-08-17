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Sel felaketinde can kaybı 77’ye yükseldi

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Giriş: 17.08.2021 13:49
Güncelleme:17.08.2021 13:53
Sel bölgesinde can kaybı 77'e yükseldi. Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılıyor. A haber Muhabiri Ramazan Almaçayır'dan son durumu aktardı.

Sel felaketinin yaraları sarılıyor. Emniyet'in mobil mutfağında afetzedelere sıcak yemek dağıtılıyor.

A Haber ekipleri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini drone ile görüntüledi.

Sel felaketinde can kaybı 77 oldu. Sel bölgesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor .

62 CAN KAYBI

Kastamonu'da 62 can kaybı selden zarar gören ilçelerin ve köylerin tamamına elektrik verildi.

A Haber muhabiri Ramazan Alçamayır bölgedeki son durumu şu ifadelerle anlattı:

''Bozkurt tarihindeki en büyük yıkımı sel felaketiyle yaşadı. Birçok can kaybı ve arama çalışma kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devletin ilgili kurumları bütün birimleriyle saha. Yaraların sarılması için bütün birimler bölgede. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı mobil tırda öğle vakti vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.''

Almaçayır açıklamalarının devamında bölgedeki Kızılay ekipleri tarafından psiko destek sağlandığını dile getirdi.

SEL FELAKETİNDE 77 CAN KAYBI

Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 kişi yaşamını yitirdi.

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