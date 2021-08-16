16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Sel felaketinde can kaybı 70
Sel bölgesinde can kaybı 70'e yükseldi. Selin vurduğu Kastamonu'nun bozkurt ilçesinde yaralar sarılıyor. A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır'dan son durumu aktardı.
Kastamonu'da 60 can kaybı. Sel bölgesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor
Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişi yaşamını yitirdi.