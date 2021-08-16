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Sel felaketinde can kaybı 70

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Giriş: 16.08.2021 15:12
Güncelleme:16.08.2021 15:13
Sel bölgesinde can kaybı 70'e yükseldi. Selin vurduğu Kastamonu'nun bozkurt ilçesinde yaralar sarılıyor. A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır'dan son durumu aktardı.

Kastamonu'da 60 can kaybı. Sel bölgesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişi yaşamını yitirdi.

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