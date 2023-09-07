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Sel faciasına soruşturma! Kırklareli'ndeki selde 5 kişi öldü, ekipler kayıp 1 kişiyi arıyor

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 09:32
Güncelleme:07.09.2023 09:33
Selin vurduğu Kırklareli'nde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 5 kişinin can verdiği selde sürüklenen bungalovlar kaçak çıkarken soruşturma başlatıldı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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