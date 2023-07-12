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Sel evleri işte bu hale getirdi

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 11:37
Düzce'de etkili olan sel köydeki evleri de hasar verdi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. İşte bölgedeki son durum...
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