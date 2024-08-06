Şekli kavuna benziyor, yiyen muz tadı alıyor

Yozgat’ta halk arasında yer muzu olarak da adlandırılan ve 2020 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alan Aydıncık ilçesine özgü bağrıbütün kavunu, hasadına başlanıldı. Şekli kavuna tadı muza benzeyen bağrıbütün kavunu, hem kokusu hem de lezzetiyle çok beğeniliyor.