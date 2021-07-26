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Şeker yerine pekmez kullananlar dikkat! Defalarca pişirilmesi çok zararlı

A Haber
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Giriş: 26.07.2021 12:17
Sağlıklı tatlı tariflerinin vazgeçilmezi pekmez. Peki, yaptığınız tatlının içine pekmez koyup fırında pişirmeniz zararlı mı? Yapılan çalışmalara göre, özellikle yüksek şeker içeriğine sahip pekmez ve bal gibi gıdaların yüksek sıcaklık görmesi sonucu ortaya kanserojen bir madde çıkıyor.
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