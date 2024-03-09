09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şehrin gürültüsünde uzak şehre yakın! Ekibimiz 1 günlüğüne köy yaşamına ortak oldu

Şehrin gürültüsünde uzak şehre yakın! Ekibimiz 1 günlüğüne köy yaşamına ortak oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2024 12:16
Şehirden sıkılan herkesin hayali doğayla iç içe bir hayat. Aslında biraz da köy yaşamına özlem var. Peynirini kendin yap, ürününü kendin yetiştir, meyveyi dalından ye. Tabii dile böyle kolay geliyor ama köy yaşamı o kadar da kolay değil. Şehre Yakın ekibimiz Samsun'un Yeşildere Mahallesi'nde bir gün geçirdi. Bakalım kırsal hayata adapte olabilirdiler mi?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kopan kolunu arkadaşı taşıdı
Kopan kolunu arkadaşı taşıdı
Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu
Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu
3.5 milyon TL’lik kar maskeli kuyumcu soygunu
3.5 milyon TL’lik kar maskeli kuyumcu soygunu
Ortaköy’de restoranda yangın!
Ortaköy'de restoranda yangın!
A Haber Hatıralar programı | Eskimeyen anılar gün yüzüne çıkıyor
A Haber Hatıralar programı | Eskimeyen anılar gün yüzüne çıkıyor
Şehrin gürültüsünde uzak şehre yakın!
Şehrin gürültüsünde uzak şehre yakın!
Motosikletli sürücünün tek tekerli sürüşü kamerada
Motosikletli sürücünün tek tekerli sürüşü kamerada
Enginar hasası başladı! Bu yıl rekolte nasıl?
Enginar hasası başladı! Bu yıl rekolte nasıl?
İşte Kara Tren türküsünün hikayesi
İşte Kara Tren türküsünün hikayesi
A Haber Eski Defterler | Artin Penik’in hikayesi
A Haber Eski Defterler | Artin Penik’in hikayesi
Binlerce yıllık gelenek: Deve oynatma!
Binlerce yıllık gelenek: Deve oynatma!
Başkentte 232 belası! Vatandaşlar tepkili
Başkentte 232 belası! Vatandaşlar tepkili
Daha Fazla Video Göster