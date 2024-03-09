09 Mart 2024, Cumartesi
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Şehrin gürültüsünde uzak şehre yakın! Ekibimiz 1 günlüğüne köy yaşamına ortak oldu
Şehirden sıkılan herkesin hayali doğayla iç içe bir hayat. Aslında biraz da köy yaşamına özlem var. Peynirini kendin yap, ürününü kendin yetiştir, meyveyi dalından ye. Tabii dile böyle kolay geliyor ama köy yaşamı o kadar da kolay değil. Şehre Yakın ekibimiz Samsun'un Yeşildere Mahallesi'nde bir gün geçirdi. Bakalım kırsal hayata adapte olabilirdiler mi?