Şehre yakın stresten uzak yaşam! İstanbul’un köylerinde hayat

A Haber İstanbul Silivri'de bulunan Kadıköy’e gitti. A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve kameraman Taha Hazar Kadıköy sakinleri ile güne başlıyor. İşte izlenimler ve sıcak sohbetler…

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