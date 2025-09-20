Şehre Yakın Karaağaç Mahallesi’ne konuk oldu

Köylerimiz ve çehre yakın mahallelerimizdeki yaşamı ekranlara taşıyan Şehre Yakın ekibi bu hafta Edirne'nin Karaağaç Mahallesi’ne konuk oldu. İşte adını biberine veren o mahalle.

