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Şehre Yakın Hanzarat Yaylası’nda

Şehre Yakın Hanzarat Yaylası’nda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 12:08
Şehre Yakın ekibinin bu haftaki durağı Artvin'in Yusufeli ilçesi oldu. İşte 2 bin 800 rakımdaki Hanzarat Yaylası'ndaki yaşam...
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