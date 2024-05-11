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Şehre Yakın Erzurum'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 11:29
Şehre yakın ekibi bu hafta Erzurum'un uzundere ilçesine bağlı erikli köyüne konuk oldu. Ekibimiz şehirden uzak stresten uzak köyde bir gün geçirdi.
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