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Şehre Yakın ekibi Mersin’de! Köyde bambaşka bir hayat var

Şehre Yakın ekibi Mersin’de! Köyde bambaşka bir hayat var

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 15:18
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Gülek Köyü eşsiz doğası ve manzarasıyla dikkat çekiyor. Ekibimiz stresten ve kalabalıktan uzak bir gün geçirdi. İşte o renkli görüntüler…
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