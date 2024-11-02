Şehre Yakın ekibi Mersin’de! Köyde bambaşka bir hayat var

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Gülek Köyü eşsiz doğası ve manzarasıyla dikkat çekiyor. Ekibimiz stresten ve kalabalıktan uzak bir gün geçirdi. İşte o renkli görüntüler…

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