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Şehre yakın ekibi Kahramanmaraş'ta

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 12:50
Şimdi sırada, Anadolu'daki kırsal yaşama dair kesitlerin yer aldığı şehre yakın programı var. Ekibimiz bu bölümde, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Kasabası'na konuk oldu. Stresten, şehirden uzak bir gün geçirdi. Gelin şimdi Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ'ın izlenimlerine tanıklık edelim.
Şehre yakın ekibi Kahramanmaraş’ta
Şehre yakın ekibi Kahramanmaraş'ta
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