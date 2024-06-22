22 Haziran 2024, Cumartesi
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Şehre Yakın ekibi Erzincan Kemah’da
Erzincan'ın tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ilçesi Kemah... Fırat Nehri'nin kıyısında kurulu Kemah, köklü bir geçmişe ve eşsiz bir kültüre sahip. Şehre Yakın ekibimiz Yüksel Akalan ve kameraman Ömer Tavlaşoğlu bize ilçedeki hayatı yaşayarak anlattı.