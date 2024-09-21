Şehre Yakın ekibi Demirçevre Köyü’ne konuk oldu!

Şehre Yakın ekibi, bu hafta Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Demirçevre Köyü'ne misafir oldu. Ekibimiz burada şehrin stres ve gürültüsünü geride bırakarak köy hayatına yakına tanıklık etti. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Eren Karakaya'nın izlenimleri…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN