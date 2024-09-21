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Şehre Yakın ekibi Demirçevre Köyü’ne konuk oldu!

Şehre Yakın ekibi Demirçevre Köyü’ne konuk oldu!

Ahmet Çakar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 16:26
Şehre Yakın ekibi, bu hafta Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Demirçevre Köyü'ne misafir oldu. Ekibimiz burada şehrin stres ve gürültüsünü geride bırakarak köy hayatına yakına tanıklık etti. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Eren Karakaya'nın izlenimleri…
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Şehre Yakın ekibi Demirçevre Köyü’ne konuk oldu!
Şehre Yakın ekibi Demirçevre Köyü’ne konuk oldu!
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