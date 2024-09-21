21 Eylül 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Şehre Yakın ekibi Demirçevre Köyü’ne konuk oldu!
Şehre Yakın ekibi, bu hafta Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Demirçevre Köyü'ne misafir oldu. Ekibimiz burada şehrin stres ve gürültüsünü geride bırakarak köy hayatına yakına tanıklık etti. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Eren Karakaya'nın izlenimleri…